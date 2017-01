Lord Snowdon (86) overleden

ANP Lord Snowdon (86) overleden

LONDEN - Lord Snowdon, de voormalige echtgenoot van wijlen de Britse prinses Margaret, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag meegedeeld.

Door ANP - 13-1-2017, 16:40 (Update 13-1-2017, 16:40)

Volgens zijn familie overleed Snowdon vredig in zijn huis. Antony Armstrong-Jones, zoals hij voluit heette, was van beroep fotograaf. Hij was van 1960 tot 1978 gehuwd met prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth II.