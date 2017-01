Trudeau in de problemen na tropische vakantie

OTTAWA - De Canadese premier Justin Trudeau is in opspraak geraakt doordat hij in het geheim vakantie vierde op het privé-eiland van een miljardair. De ethische waakhond van de overheid is inmiddels begonnen aan een ,,voorbereidend onderzoek'' om te kijken of Trudeau daarmee de regels overtrad, berichtten Canadese media vrijdag.

Door ANP - 13-1-2017, 13:15 (Update 13-1-2017, 13:15)

Over de vakantie van Trudeau werd lange tijd geheimzinnig gedaan. Zijn medewerkers weigerden dagenlang iets te zeggen over de plek waar Trudeau tijdens de vakantie tijd doorbracht. Uiteindelijk moest de premier toegeven dat hij op de Bahama's het eiland had bezocht van de steenrijke Aga Khan.

Voor de oppositie is het sinds die onthulling prijsschieten: de conservatieven sneerden dat Trudeau kennelijk ,,de levensstijl van een miljardair niet kon weerstaan''. Volgens andere critici ging hij zijn boekje onder meer te buiten door in een privéhelikopter van de miljardair te stappen, terwijl ministers doorgaans geen 'gesponsorde reizen' mogen accepteren.

Trudeau is zich van geen kwaad bewust en zegt uit te kijken naar een gesprek met de ethische commissaris van de regering.