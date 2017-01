VN luidt noodklok over vluchtelingenopvang

ANP VN luidt noodklok over vluchtelingenopvang

GENÈVE - Vluchtelingen en migranten overlijden door de koudegolf in Europa en overheden moeten meer doen om te helpen. Met die boodschap kwam het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) vrijdag.

Door ANP - 13-1-2017, 12:04 (Update 13-1-2017, 12:04)

Een UNHCR-woordvoerster noemde vijf sterfgevallen door de kou en waarschuwde dat ongeveer duizend mensen in onverwarmde tenten en opvangplaatsen zitten in Griekenland. Ze riep op getroffen vluchtelingen over te brengen naar betere onderkomens.

De vluchtelingenorganisatie en een lokale partner brachten onlangs al kwetsbare vluchtelingen op Lesbos over naar hotels. De meeste migranten leefden in tenten, maar dat was vanwege het winterweer niet meer houdbaar. De Europese Unie financierde volgens de UNHCR een plan voor noodopvang op de korte termijn.