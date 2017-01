Passagiers in Thalys vast in storm

ALBERT/NAMEN - Circa 180 treinreizigers hebben de nacht van donderdag op vrijdag moeten doorbrengen in een TGV die door een geknapte bovenleiding bij het Noord-Franse Albert strandde. Het slechte stormachtige weer belemmerde de hulp aan de vastgelopen trein die onderweg was van van Brussel naar Parijs. De trein is vrijdagmorgen uiteindelijk met een locomotief naar Arras gesleept, waar de gedupeerde reizigers met een andere trein verder konden.

Door ANP - 13-1-2017, 9:11 (Update 13-1-2017, 10:29)

Het noorden van Frankrijk worstelt met windvlagen, met langs de kust bij Dieppe bijvoorbeeld een kracht van 146 kilometer per uur. Het treinverkeer ondervond op meerdere plaatse hinder van de weersomstandigheden. In meer dan 230.000 Franse huishoudens is de stroom uitgevallen, maar dat euvel is in de loop van de ochtend in de meeste gevallen verholpen. Ook in het zuiden van België, vooral in de provincie Namen, was er stroomuitval door het stormachtige weer.