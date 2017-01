Breivik 'vreemder en radicaler' door isolatie

SKIEN - De Noorse massamoordenaar Anders Breivik zegt dat zijn eenzame opsluiting hem vreemder en radicaler heeft gemaakt. Hij was het donderdag voor het gerechtshof roerend eens met het Openbaar Ministerie dat zijn voortschrijdende radicalisering ook al had gesignaleerd. Voor justitie is zijn extreme gedachtegoed reden hem weg te houden bij andere gevangenen.

12-1-2017

Breivik zelf betoogt juist het tegenovergestelde: hij wil van zijn eenzame opsluiting af en vecht ook het strenge regime waaronder hij vastzit aan. In eerste aanleg gaf de Noorse rechter hem vorig jaar gelijk, omdat de omstandigheden van zijn gevangenschap in strijd zouden zijn met de mensenrechten. Justitie liet het er niet bij zitten en ging in beroep.

De rechtsextremist begon donderdag de zitting zoals hij al vaker deed met een Hitlergroet. Vervolgens beweerde de man die in 2011 77 vooral jonge mensen om het leven bracht, dat hij tegenwoordig voorstander is van democratie en vreedzame middelen. Breivik vertelde verder onder meer dat hij ,,geschokt is'' door veel dingen die hij zelf heeft opgeschreven.