Trump zegt weinig nieuws in persconferentie

NEW YORK - Donald Trump heeft woensdag in New York voor het eerst sinds hij is gekozen als nieuwe president van de Verenigde Staten een persconferentie gegeven. Nieuws leverde die amper op.

Door ANP - 11-1-2017, 17:56 (Update 11-1-2017, 18:11)

Na een monoloog met bekende standpunten zoals het terugbrengen van industrie naar Amerika, waaronder de fabricage van medicijnen, en de problemen met de ontwikkeling van de te dure straaljager F-35, ging Trump voordat hij de zaal uit beende kort in op vragen van journalisten.

De eerste ging zoals verwacht over de commotie die ontstond over het uitlekken van een dubieus rapport over mogelijke beïnvloeding van Trump door het Kremlin met belastende informatie. Hij noemde die ,,verzonnen en kletskoek'' en bedankte, als ,,groot voorstander van de persvrijheid'', de media die niet hijgerig reageerden op het nepnieuws.

Poetin

De vastgoedmagnaat uit New York beaamde wel dat Rusland achter de cyberaanvallen zit tijdens de verkiezingscampagne. Hij vroeg zich af in hoeverre hij overweg zal kunnen met Poetin, maar hoopt dat het gaat lukken. Als Poetin hem mag, dan is dat een meevaller. Trump herhaalde geen zakelijke en financiële belangen te hebben in Rusland.

Van zijn bedrijven in Amerika neemt Trump zoals beloofd afstand. Zijn advocate nam daarna over en legde uit hoe dat allemaal geregeld is of zal worden, nog voor de presidentiële inauguratie op 20 januari. Buitenlandse deals zal zijn imperium, dat geleid zal worden door zijn zoons, niet sluiten tijdens zijn presidentschap.