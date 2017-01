Malta vindt migratie eerste EU-prioriteit

VALETTA - ,,Europa moet ophouden met de vinger te wijzen naar de mensen die op populistische partijen stemmen, maar aandacht schenken aan hun zorgen. We komen er niet onderuit over migratie te debatteren, en te luisteren naar de zorgen van burgers.”

Door ANP - 11-1-2017, 15:34 (Update 11-1-2017, 15:34)

Dat zei de premier van Malta, de sociaal-democraat Joseph Muscat, woensdag in hoofdstad Valetta bij de officiële ceremonie waarmee zijn land het halfjaarlijks roterende EU-voorzitterschap overnam van Slowakije. Het is voor het eerst dat het Zuid-Europese eilandenstaatje met 415.000 inwoners de leiding krijgt over de Europese ministerraden.

Voor Malta staat migratie bovenaan de prioriteitenlijst. Volgens Muscat kan het gebrek in andere EU-landen aan solidariteit met 'overspoelde’ landen als Griekenland en Italië worden opgelost als de Europese buitengrenzen, zowel de lands- als zeegrenzen, veiliggesteld worden.