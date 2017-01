Chauffeur van Kim Kardashian weer vrij

ANP Chauffeur van Kim Kardashian weer vrij

PARIJS - Drie van de zeventien mensen die waren opgepakt wegens de beroving van reality tv-ster Kim Kardashian, in oktober in Parijs, zijn woensdag weer op vrije voeten gekomen. Onder de vrijgelatenen is een chauffeur van een vervoersonderneming voor vips, die ook door de familie Kardashian in Parijs was ingeschakeld.

Door ANP - 11-1-2017, 13:07 (Update 11-1-2017, 13:07)

Kardashian werd op 3 oktober door gewapende en gemaskerde indringers in haar flat in Parijs vastgebonden en beroofd van haar sieraden. De overvallers droegen bivakmutsen en kleding met politie-emblemen. Zij gingen er met een buit ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro vandoor.

Veel verdachten zijn onderwereldfiguren van rond de vijftig jaar en onder hen zijn ten minste drie vrouwen, meldden bronnen bij de politie en het gerecht eerder deze week. De meesten werden opgepakt in de regio Parijs. Volgens Franse media leidden DNA-sporen op de plaats delict naar hen.

Kardashian bleef fysiek ongedeerd, maar was door het gebeurde volkomen van de kaart, zei haar publiciteitsagent.