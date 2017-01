Jury veroordeelt Dylann Roof ter dood

CHARLESTON - Een Amerikaanse jury heeft de blanke racist en seriemoordenaar Dylann Roof dinsdag ter dood veroordeeld. Daartoe werd na drie uur vergaderen besloten. De 22-jarige Roof schoot in juni 2015 in Charleston, in de staat South Carolina, negen zwarte kerkgangers dood omdat hij een rassenoorlog wilde ontketenen.

Door ANP - 10-1-2017, 23:15 (Update 10-1-2017, 23:15)

In december was hij al schuldig bevonden aan ,,door haat geïnspireerde misdaden''. De Charleston-schutter liet weten geen spijt te hebben van zijn daad en volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Hij had ook levenslang kunnen krijgen, een straf waarvan een aantal nabestaanden van de vermoorde gelovigen voorstander was.