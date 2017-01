Hackingrapport op basis van drie pijlers

WASHINGTON - Het rapport over de door Rusland georkestreerde cyberaanvallen tijdens Amerikaanse verkiezingscampagne van 2016 is gebaseerd op drie pijlers: menselijke bronnen, vergaren van technische gegevens en algemeen beschikbare informatie. Dat heeft de directeur van de nationale inlichtingendienst James Clapper dinsdag gezegd tegen de speciale Senaatscommissie.

Door ANP - 10-1-2017, 21:27 (Update 10-1-2017, 22:15)

Veel informatie is uit het vorige week gepubliceerde onderzoeksverslag gehouden omdat ze geheim moest blijven om gevoelige bronnen te beschermen en de gebruikte methodes niet op straat te gooien. De Amerikaanse veiligheidsdiensten beschuldigden de Russische president Vladimir Poetin ervan hackers opdracht te hebben gegeven de Republikeinse kandidaat Donald Trump te helpen door zijn Democratische concurrente Hillary Clinton in een kwaad daglicht te stellen.

Het Kremlin had liever Trump aan de macht, omdat het in de lijn der verwachtingen lag dat met de zakenman gemakkelijker deals waren te sluiten dan met een Democratische president.

Clapper zei ook dat Rusland zeker in nog enkele tientallen andere landen heeft geprobeerd verkiezingen te beïnvloeden. Hij kon niet vertellen of in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Nederland, waar verkiezingen op stapel staan, de beveiliging van het internet tegen cyberaanvallen is opgevoerd.