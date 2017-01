Amerikaanse luchtmacht soepeler met tattoos

ANP Amerikaanse luchtmacht soepeler met tattoos

WASHINGTON - De Amerikaanse luchtmacht wordt iets soepeler met de acceptatie van tattoos om meer personeel te kunnen werven. Met ingang van 1 februari worden dan minder kandidaten afgewezen, zo heeft topambtenaar Deborah Lee James, de luchtmachtssecretaris van het ministerie van Defensie, bekendgemaakt, meldde CNN dinsdag. Ongeveer zes maanden geleden zette de marine ook al een dergelijke stap om meer kandidaten te kunnen aannemen.

Door ANP - 10-1-2017, 19:51 (Update 10-1-2017, 19:51)

De luchtmacht schrapt de regel dat niemand tattoos mag hebben die meer dan een kwart van de borst, rug, armen of benen beslaan. Maar er mag nog steeds geen tattoo zichtbaar zijn als een uniform wordt gedragen. Het blijft zo dat tattoos in de nek, op het hoofd, op het gezicht, op de tong of op de handen ontoelaatbaar zijn. Alleen één tattoo als ring aan één hand wordt door de vingers gezien.