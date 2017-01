Zuid-Korea trekt paspoort dochter Choi in

SEOUL - De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben het paspoort ingetrokken van de dochter van een vertrouwelinge van president Park Geun-hye. Chung Yoo-ra zou volgens Zuid-Koreaanse media hebben geprofiteerd van de banden tussen haar moeder en Park.

Door ANP - 10-1-2017, 6:28 (Update 10-1-2017, 6:28)

De 21-jarige Chung werd eerder dit jaar opgepakt in Denemarken omdat ze illegaal in het land was. In haar thuisland bestaat de verdenking dat ze dankzij de invloed van haar moeder Choi Soon-sil onder meer is voorgetrokken tijdens de toelatingsprocedure van een universiteit.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had Chung eerder al gevraagd haar paspoort in te leveren, maar daar gaf ze geen gehoor aan. De vrouw leek ook geen aanstalten te maken om zelf terug te keren vanwege het onderzoek naar het schandaal. Inmiddels is gevraagd om haar uitlevering.

Moeder Choi speelt een hoofdrol in de rel rond de geplaagde president, die afzetting boven het hoofd hangt. Choi zou haar invloed op Park hebben gebruikt om geld los te krijgen bij bedrijven. Ook zou ze achter de schermen invloed hebben uitgeoefend op overheidsbeleid.