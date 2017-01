Onderzoekers: roken kost biljoen per jaar

GENEVE - Roken kost de wereldeconomie waarschijnlijk meer dan een biljoen dollar (circa 944 miljard euro) per jaar. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse National Cancer Institute.

Door ANP - 10-1-2017, 3:00 (Update 10-1-2017, 3:00)

De kosten van het roken lijken daarmee niet op te wegen tegen de belastingopbrengsten, die door de WHO worden geschat op zo'n 269 miljard dollar in de periode 2013-2014. De economische schade wordt veroorzaakt door hogere zorgkosten en verloren productiviteit.

Ook het aantal sterfgevallen door roken zal de komende jaren vermoedelijk blijven stijgen. De onderzoekers verwachten dat het aantal aan roken gerelateerde sterfgevallen in 2030 jaarlijks op zo'n 8 miljoen uitkomt, 2 miljoen meer dan nu.

Volgens gezondheidsexperts is roken de grootste vermijdbare doodsoorzaak op aarde. Regeringen krijgen in het rapport dan ook een tik op de vingers. Zij zouden in veel gevallen te weinig doen om het aantal rokers terug te dringen.