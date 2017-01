Overuren Rode Kruis door bar winterweer

ANP Overuren Rode Kruis door bar winterweer

DEN HAAG - Het Rode Kruis draait overuren door het barre winterweer in grote delen van Europa. In sommige landen daalt de temperatuur tot 30 graden onder nul. Het aantal dodelijke slachtoffers is opgelopen tot zeker veertig. In de zwaarst getroffen gebieden zijn noodteams van de hulporganisatie aan het werk. Ze delen warme kleren, dekens en voedsel uit en verlenen medische zorg aan met name bewoners van vluchtelingenkampen, ouderen en daklozen.

Door ANP - 9-1-2017, 17:57 (Update 9-1-2017, 17:57)

,,Onze vrijwilligers zijn op de been van Turkije tot Noord-Europa waar de strenge winter een serieus gevaar vormt voor kwetsbare mensen'', zei Simon Missiri maandag namens het Rode Kruis en de Rode Halvemaan. ,,We dringen erop aan binnen te blijven waar mogelijk en de weerberichten te volgen. Verder proberen we ervoor te zorgen dat de mensen een noodvoorraad hebben, zoals eten, water en zaklantaarns.''