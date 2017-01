Coalitieregering Noord-Ierland valt

BELFAST - De vicepremier van de Britse regio Noord-Ierland, Martin McGuinness, is maandag afgetreden in een ruzie over het beleid van zijn coalitiegenoot en chef, premier Arlene Foster. Hij eist nieuwe verkiezingen namens zijn partij, de republikeinse Sinn Féin (Wij Zelf).

Door ANP - 9-1-2017, 16:57 (Update 9-1-2017, 16:57)

De partij heeft Foster gevraagd op te stappen omdat ze verantwoordelijk zou zijn voor wanbeleid inzake duurzame energiewinning. Daarmee zou de regio van circa 1,8 miljoen inwoners een vermogen hebben verspeeld. Foster heeft echter geweigerd op te stappen.

Foster is van de Partij van de Democratische Unionisten (DUP), die de band met het Verenigd Koninkrijk zou nauw mogelijk wil houden. McGuinness is van de republikeinse Sinn Féin, die naar aansluiting bij de republiek Ierland streeft.

Verkiezingen in Noord-Ierland in de tijd dat Londen probeert uit de Europese Unie te treden (brexit), kunnen de politieke spanningen over de brexit verder opdrijven. Noord-Ierland grenst aan de republiek en wil in meerderheid niet uit de EU.