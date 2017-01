Marineschip VS lost waarschuwingsschoten

WASHINGTON - Een Amerikaanse torpedobootjager heeft drie waarschuwingsschoten afgevuurd naar vier Iraanse boten die het marineschip met hoge snelheid naderden. Dat hebben Amerikaanse defensiemedewerkers maandag gezegd.

Door ANP - 9-1-2017, 15:36 (Update 9-1-2017, 15:36)

Het incident speelde zich zondag af bij de Straat van Hormuz. De USS Mahan loste de waarschuwingsschoten nadat de boten van de Iraanse Revolutionaire Garde niet op radioboodschappen hadden gereageerd. De Iraanse boten kwamen tot op 800 meter van de Mahan, die twee andere Amerikaanse marineschepen escorteerde.

Soortgelijke incidenten doen zich vaker voor. Ook in augustus loste een Amerikaans marineschip waarschuwingsschoten toen Iraanse boten te dichtbij kwamen. In januari 2016 nam Iran zelfs tien Amerikaanse matrozen gevangen, die na korte tijd weer werden vrijgelaten. De aankomende Amerikaanse president, Donald Trump, heeft gezegd dat Iraanse schepen die de Amerikaanse vloot in de Perzische Golf lastigvallen ,,uit het water zullen worden geknald''.