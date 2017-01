Duitse politiek dreigt met korting op hulp

ANP Duitse politiek dreigt met korting op hulp

BERLIJN - In de Duitse politiek gaan steeds meer stemmen op om landen die afgewezen asielzoekers niet willen terugnemen, financieel te straffen. Het parlement discussieerde maandag over een inbreng van de sociaaldemocratische SPD die harde maatregelen voorstaat.

Door ANP - 9-1-2017, 14:02 (Update 9-1-2017, 14:02)

In Europees verband wordt al langer gesproken over financiële sancties voor weigerachtige landen. In Duitsland is het onderwerp na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn actueel geworden, toen bleek dat de Tunesische dader allang naar zijn vaderland had terug gemoeten. Tunesië weigerde echter Anis Amri terug te nemen.

Minister De Maizière van Binnenlandse Zaken moet maar eens druk op de betrokken landen uitoefenen, vindt de SPD. Maar de bewindsman liet zondag al weten dat dat geen taak voor hem alleen is. Hij heeft de hulp nodig van zijn collega's van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Vicekanselier Sigmar Gabriel, tevens partijleider van de SPD en de minister van Economische Zaken, geldt als voorstander van sancties door korting op ontwikkelingshulp.