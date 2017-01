Dertien bejaarden in tehuis sterven aan griep

LYON - In een verpleegtehuis voor bejaarden bij de Franse stad Lyon zijn in twee weken tijd dertien mensen aan de griep bezweken. De eerste bejaarde stierf op 23 december, de dertiende blies zaterdag zijn laatste adem uit.

Door ANP - 8-1-2017, 14:48 (Update 8-1-2017, 14:48)

Het ministerie van Volksgezondheid in Parijs kondigde zondag een onderzoek aan. Van de gestorven bejaarden waren er maar zes ingeënt tegen griep, zo heeft de medisch directeur van het tehuis meegedeeld. In het verpleeghuis blijkt slechts 38 procent van de bewoners te zijn ingeënt. Volgens het ministerie heeft in Frankrijk ongeveer 80 procent van alle bewoners van een bejaardentehuis een vaccinatie tegen de griep gekregen.