ANP FBI sluit terrorisme nog niet uit

FORT LAUDERDALE - De FBI sluit nog niet dat Esteban Santiago met zijn schietpartij op de luchthaven van Fort Lauderdale terroristische motieven had. Het onderzoek wijst uit dat de 26-jarige Irak-veteraan zijn aanslag in elk geval zorgvuldig had gepland.

Door ANP - 8-1-2017, 11:35 (Update 8-1-2017, 11:35)

Santiago schoot vrijdag in Florida vijf mensen dood, zes anderen raakten gewond. Hij verschijnt maandag voor een federale rechtbank voor een hoorzitting. De openbaar aanklager sluit niet dat hij de doodstraf tegen de schutter zal eisen, zo melden diverse Amerikaanse media.

Los van eventuele terroristische motieven, staat vast dat de dader psychische problemen had. Hij heeft onder meer in november zelf de FBI opgezocht en gezegd dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde. Esteban Santiago reisde vrijdag vanuit Anchorage in Alaska met een wapen op zak naar Fort Lauderdale, waar hij in een terminal van de luchthaven het vuur opende.