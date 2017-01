Krokodillen ontsnapt uit Thaise dierentuin

NAHKON SI THAMMARAT - In het zuiden van Thailand in Nakhon Si Thammarat zijn zaterdag ten minste tien krokodillen ontsnapt uit een dierentuin door een overstroming. De lokale autoriteiten hebben omwonenden gewaarschuwd voor de hongerige dieren, die mogelijk agressief zijn, meldt de Bangkok Post.

Door ANP - 8-1-2017, 7:21 (Update 8-1-2017, 7:21)

De dierentuin is onderdeel van een publiek park, waar naast krokodillen ook zeldzame vogelsoorten worden gehouden. Er wordt in het park druk gezocht naar de ontsnapte dieren, in de hoop de krokodillen, met lengtes tot vijf meter, te weren uit de bewoonde gebieden.

De storm die ook het noorden van Maleisië teistert, heeft in Thailand mogelijk aan achttien mensen het leven gekost.