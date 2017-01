’Schutter Fort Lauderdale mogelijk militair’

FORT LAUDERDALE - De schutter die vrijdag zeker vijf mensen doodschoot op het vliegveld van Fort Lauderdale, is mogelijk een 26-jarige (ex-)militair uit New Jersey.

Door ANP - 6-1-2017, 22:22 (Update 6-1-2017, 22:22)

Hij had althans een identiteitsbewijs bij zich waar dat uit zou blijken, vertelde senator Bill Nelson, die namens Florida in het Congres zit, aan tv-zender MSNBC.

Of de ID-kaart van hemzelf was of bijvoorbeeld gestolen, moet nog blijken, voegde de parlementariër eraan toe. Ooggetuigen omschreven de dader als een twintiger of dertiger. Een getuige vertelde dat de schutter een slanke man is en een T-shirt van Star Wars droeg.

„Hij zei niets, was de hele tijd stil”, vertelde een andere ooggetuige. De schutter stopte tussendoor tenminste een keer om zijn wapen te herladen. Terwijl hij dat deed schoot de politie hem neer. Dat gebeurde in terminal 2, waar vluchten van Delta Air Lines en Air Canada worden afgehandeld, op de plek waar passagiers hun koffer terugkrijgen.

De dader was vermoedelijk aan boord van een toestel van Air Canada. Een deskundige van de regionale politie wees bij CBS News op de mogelijkheid een vuurwapen ingecheckt te te krijgen, mits in een afgesloten container en veilig opgeborgen in het bagageruim. Hij zei dat de man zijn tas van de band heeft gehaald en ermee naar een toiletruimte is gegaan om het pistool en drie magazijnen tevoorschijn te halen. Hoeveel kogels hij heeft afgevuurd is nog onduidelijk evenals zijn motief.