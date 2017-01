Doden en gewonden door op vliegveld VS

FORT LAUDERDALE - Een schietpartij op de internationale luchthaven van de Amerikaanse stad Fort Lauderdale (Florida) heeft vrijdag zeker drie levens geëist. De nieuwszenders CBS en NBC meldden dat op basis van politiebronnen. De schutter is volgens de nieuwszenders opgepakt.

Door ANP - 6-1-2017, 19:42 (Update 6-1-2017, 19:53)

Volgens de eerste berichten zijn zes mensen gewond geraakt. Hun toestand is onbekend.

Terminal 2, waar de schoten werden gelost bij de bagagebanden, is ontruimd. Het is nog onbekend of de schutter alleen handelde. De luchthaven zelf meldde via Twitter slechts dat er ,,een incident gaande is''. De autoriteiten hebben nog niets officieel bevestigd.

Volgens een voormalige persvoorlichter van het Witte Huis die op het vliegveld is ,,lijkt alles nu kalm. Maar de politie laat niemand de luchthaven verlaten - althans niet uit het gedeelte waar ik ben'', twitterde Ari Fleischer, die perschef was van George W. Bush.