Asielzoekers stichten brand uit frustratie

ANP Asielzoekers stichten brand uit frustratie

HÖVELHOF - De brand in het Duitse vluchtelingenkamp in Hövelhof is vermoedelijk aangestoken uit frustratie. De officier van justitie heeft vrijdag drie jonge asielzoekers van 20 en 21 jaar oud in staat van beschuldiging gesteld. Ze zouden tot hun daad zijn gekomen uit onvrede over de huisvesting op het voormalig militaire complex in de buurt van Paderborn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Door ANP - 6-1-2017, 19:27 (Update 6-1-2017, 19:27)

Een deskundige bevestigde dat het vuur is begonnen in de ruimte waar de verdachten verbleven en zich vandaar snel heeft verspreid. De hele barak werd in de as gelegd en twee belendende onderkomens werden onbewoonbaar. Verscheidene mensen raakten gewoon. Dertig van hen moesten worden behandeld in een ziekenhuis, de meesten wegens rookvergiftiging. Eén is er ernstig aan toe.

De politie hield donderdagavond nog twee andere mannen aan die mogelijk betrokken waren bij de brandstichting, maar zij gingen vrijuit.

Ook in het naburige Bad Lippspringe werd donderdag brand gesticht, in een kelder van een opvangcentrum. Het OM sluit in dit geval vreemdelingenhaat niet uit. Niemand liep letsel op.