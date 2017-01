Nieuw licht aan de nachtelijke hemel

GRAND RAPIDS - Aan de nachtelijke hemel is over een paar jaar een nieuw licht te zien. Dat voorspellen Amerikaanse wetenschappers. Ze hebben uitgerekend dat twee sterren in of rond 2022 samengaan en ontploffen. Het licht ervan wordt dan tienduizend keer helderder en zal een tijdlang een van de felste sterren in de lucht zijn.

Door ANP - 6-1-2017, 17:40 (Update 6-1-2017, 17:40)

Het gaat om de dubbelster KIC 9832227. Dat zijn twee sterren die om elkaar heen draaien. Een enkele omloop duurt slechts elf uur en dat wordt steeds korter. De buitenkanten van de beide sterren raken elkaar al aan, werd in 2013 ontdekt. In de komende jaren worden twee telescopen op aarde en een ruimtetelescoop op de dubbelster gericht om de naderende ondergang te volgen.

De dubbelster staat in het sterrenbeeld Zwaan. Die is in de zomer en herfst goed te zien vanuit Nederland.