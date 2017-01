Fors minder migranten door Turkije-deal

BRUSSEL - De stroom vluchtingen en migranten die overzee naar Europa zijn gereisd is in 2016 enorm afgenomen. Vorig jaar bereikten 364.000 mensen via zee Europa. Dat is twee derde minder dan in 2015. Dat heeft Frontex bekendgemaakt. Frontex is de instantie die toeziet op bewaking van de Europese buitengrenzen. De daling komt volgens Frontex hoofdzakelijk door de Turkije-deal die de EU in maart sloot. Turkije vangt in ruil voor onder meer geld van de EU vluchtingen op.

Door ANP - 6-1-2017, 13:49 (Update 6-1-2017, 13:49)

Binnen de EU hebben zich forse verschuivingen voorgedaan op het gebied van migratie. Zo is de vluchtelingenstroom naar de Griekse eilanden 'opgedroogd'. Het aantal migranten daalde naar 182.000, een daling van bijna 80 procent. In Italië daarentegen was er een recordaantal migranten dat het land binnenkwam. In totaal ging het om 181.000 mensen die uit landen als Syrië, Afghanistan en Irak naar Italië vluchtten.

Ook via de Balkan-route kwamen er fors minder migranten naar Europa. De scherpe daling van 764.000 naar 123.000 is volgens Frontex terug te voeren op een reeks maatregelen die de EU en de Balkanlanden in 2016 namen. Zo verscherpten landen hun grenscontroles en zetten hekken neer.