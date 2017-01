Raadsels over buitenlandbeleid Trump

ANP Raadsels over buitenlandbeleid Trump

BERLIJN - Duitse functionarissen hebben het team van Donald Trump over buitenlands beleid en internationale veiligheid gepolst, maar ze zijn maar eigen zeggen niets wijzer geworden. Een woordvoerder van het Duits ministerie van Buitenlandse Zaken zei over het gesprek dat ,,het nu nog steeds zo is dat er geen duidelijk, samenhangend en allesomvattend beeld bestaat van wat voor buitenlandse politiek de nieuwe Amerikaanse regering van Trump straks wil voeren''.

Door ANP - 6-1-2017, 13:46 (Update 6-1-2017, 13:46)