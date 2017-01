Politie Brussel-West massaal 'ziek'

BRUSSEL - Agenten die donderdagavond voor hun werk in het westen van Brussel werden verwacht, hebben zich plotseling allemaal ziek gemeld. De korpsleiding kreeg via internet aan het begin van de dienst ziekmeldingen van alle 25 agenten van het interventieteam dat op pad moest, onder meer in het door problemen geplaagde district Sint-Jans-Molenbeek. Daar woonden terroristen die aanslagen in Parijs pleegden. Volgens korpschef Johan De Becker staat de politie in zijn zone ,,onder enorme druk door de strijd tegen radicalisme''.

Door ANP - 6-1-2017, 9:37 (Update 6-1-2017, 9:37)

Agent en vakbondsman Kris Verstraeten zei tegen de krant De Standaard dat het ging om ,,een spontane protestactie van mensen die helemaal kapot gewerkt zijn''. Volgens Verstraeten kampt de politie in dit 180.000 inwoners tellende deel van de Belgische hoofdstad met een enorm personeelsgebrek en functioneert de dienst enkel nog door overuren van de beschikbare politiemensen.