Oostenrijk wil grenscontroles verlengen

ANP Oostenrijk wil grenscontroles verlengen

BERLIJN - In navolging van Duitsland wil ook Oostenrijk de grenscontroles voor onbepaalde tijd verlengen. ,,Zolang de Europese Unie niet in staat blijkt haar buitengrenzen te bewaken, zullen we in Oostenrijk nationale maatregelen nemen', zegt de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka tegen Welt. ,,Voor vragen over onze binnenlandse veiligheid is het essentieel te weten wie ons land binnenkomt. Ik wil daarbij geen enkel risico nemen.''

Door ANP - 6-1-2017, 3:36 (Update 6-1-2017, 3:36)

Duitsland had al in december aangekondigd dat het de grenscontroles in het zuiden van het land tot na februari wil verlengen. De EU had toestemming gegeven voor extra bewaking op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk in de deelstaat Beieren tot februari. ,,De terugkeer van de afspraken van Schengen is wat mij betreft alleen met een gemeenschappelijke Europese oplossing van het grensvraagstuk te bereiken. Die zie ik niet komen voor eind februari, omdat voor zo'n oplossing meer tijd nodig is'', aldus Sobotka.