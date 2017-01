Gewonden door brand in Duits opvangcentrum

HÖVELHOF - In Duitsland zijn donderdag meer dan vijftig mensen gewond geraakt bij een brand in een opvangcentrum voor vluchtelingen bij Hövelhof in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dertig personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder meer met verschijnselen van rookvergiftiging. Eén van hen is zwaar gewond. Nog eens 24 mensen, waaronder twee brandweermannen, werden ter plaatse behandeld. Ze hadden onder meer last van hun rug en snijwonden.

5-1-2017

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand in de voormalige militaire kazerne. Er zijn volgens haar vooralsnog geen aanwijzingen dat het te maken heeft met vreemdelingenhaat.

Het gebouw werd volledig verwoest. In het centrum woonden vijfhonderd vluchtelingen. Ze zijn elders ondergebracht.