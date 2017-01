Brieven van Diana kapitaal waard

ANP Brieven van Diana kapitaal waard

CAMBRIDGE - Brieven die door prinses Diana zijn geschreven hebben op een veiling in Cambridge veel meer opgeleverd dan verwacht. Een verzamelaar betaalde omgerekend liefst 3750 euro voor een epistel waarin de toenmalige echtgenote van kroonprins Charles uit de doeken doet hoe gek prins William was op zijn kleine broertje. ,,William aanbidt hem. Hij kan er geen genoeg van krijgen de baby te omarmen en te overladen met kusjes''.

Door ANP - 5-1-2017, 19:40 (Update 5-1-2017, 19:40)

De waarde van deze brief uit 1984 was geschat op hooguit 700 euro. Op een later exemplaar over Harry die niet wilde deugen, werd ook grif geboden. ,,Op school zorgt hij voortdurend voor problemen'', vertrouwde Diana in 1993 aan het papier toe. Een liefhebber had 2800 euro over voor deze ontboezeming van de prinses, die in 1997 verongelukte.

De handgeschreven brieven waren gericht aan haar butler Cyril Dickman, die ruim vijftig jaar in dienst was van Buckingham Palace. Hij stierf, 85 jaar oud, in 2012. Zijn nabestaanden vonden de 'koninklijke schat' en besloten die te gelde te maken. Onder de hamer kwamen verder foto's, kerstkaarten en souvenirs van koninklijke huwelijken. Een stuk van de bruidstaart van Elizabeth II uit 1947 deed 650 euro.