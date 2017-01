Franse justitie achter Front National aan

ANP Franse justitie achter Front National aan

PARIJS - De Franse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar geknoei door het Front National (FN) in de marge van hun fractie in het Europees Parlement (EP). Donderdag hebben de autoriteiten tegenover Franse media bevestigd dat er sinds 15 december een onderzoek loopt naar aanleiding van onder meer ,,misbruik van vertrouwen, bedrog op georganiseerde schaal en valsheid in geschrifte''.

Door ANP - 5-1-2017, 15:26 (Update 5-1-2017, 15:26)

Het FN zou in Brussel mensen hebben laten betalen als assistenten van EP-leden. Maar in werkelijkheid zouden die assistenten er helemaal niks hebben uitgevoerd, maar in Frankrijk actief zijn geweest voor het front.

Het FN van de populistische Marine Le Pen keert zich fel tegen de EU. Le Pen doet in april en mei mee aan de presidentsverkiezingen. In opiniepeilingen staat nu ongeveer een kwart van de ondervraagden achter haar.