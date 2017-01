380 Turkse zakenlui verdacht van banden Gülen

ANKARA - Turkse aanklagers hebben arrestatiebevelen uitgeschreven voor 380 zakenlieden die verdacht worden van financiële ondersteuning van het netwerk van Fethullah Gülen. De autoriteiten houden de in de Verenigde Staten woonachtige geestelijke verantwoordelijk voor de mislukte poging tot staatsgreep in juli.

Door ANP - 5-1-2017, 14:50 (Update 5-1-2017, 14:50)

Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn ook bevelen afgegeven om woningen en kantoren van de verdachten te doorzoeken.

Gülen ontkent iedere betrokkenheid bij de couppoging, die aan meer dan 240 mensen het leven kostte. Na het afslaan van de poging begon de regering van president Erdogan een grootscheepse zuivering. Ongeveer 120.000 militairen, politieagenten, rechters, aanklagers, leerkrachten, journalisten en andere overheidsdienaren werden ontslagen of geschorst. Meer dan 41.000 mensen zitten in afwachting van een protest vast en op honderden bedrijven is beslag gelegd.