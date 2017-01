Bern start onderzoek naar aanslag Berlijn

ZÜRICH/BERN - In Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen in verband met de aanslag van 19 december in Berlijn. Dit heeft het Zwitsers Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. De autoriteiten meldden enkel dat het onderzoek is gebaseerd op de verdenking dat er een criminele organisatie in Zwitserland bij de aanslag betrokken is geweest en dat het verbod van Islamitische Staat en al-Qaeda mogelijk is overtreden.

Door ANP - 4-1-2017, 19:23 (Update 4-1-2017, 19:23)

In het onderzoek wordt met buitenlandse partijen samengewerkt. De dader van de aanslag waarbij twaalf mensen zijn gedood, Anis Amri, reisde na de aanslag met een grote boog om Zwitserland heen naar Noord-Italië. Afgelopen zomer wilde hij naar Zwitserland reizen, maar hij werd niet ver van de grens in het zuiden van Duitsland aangehouden omdat hij valse identiteitsbewijzen bij zich had.