Trump twijfelt weer aan inlichtingdiensten

ANP Trump twijfelt weer aan inlichtingdiensten

NEW YORK - Donald Trump heeft wederom twijfels geuit over de informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de hack van de Democratische Partij. Volgens de diensten zou Rusland achter de hack zitten.

Door ANP - 4-1-2017, 15:11 (Update 4-1-2017, 15:11)

Trump trekt die bewering woensdag in twijfel op Twitter. Hij vraagt zich af waarom de computers van de Democratisch Partij zo slecht waren beveiligd. ,,Julian Assange heeft gezegd dat zelfs een 14-jarige de mailserver van Podesta zou hebben kunnen hacken", schrijft hij wijzend op de inbraak bij de campagneleider van de Democraten.

WikiLeaks publiceerde vorig jaar tienduizenden e-mails van Hillary Clinton. Assange heeft altijd ontkend dat de documenten afkomstig waren uit Rusland. Trump wees daarop in zijn tweet.

Dinsdag twitterde Trump ook al dat een geplande briefing over de hack van de inlichtingendiensten was verplaatst. ,,Misschien omdat er meer tijd nodig is om een zaak te bouwen over de zogeheten Russische hack."