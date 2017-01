'Titanic had verzwakte scheepwand'

ANP 'Titanic had verzwakte scheepwand'

LONDEN - Aan het nimmer eindigende verhaal van de Titanic is opnieuw een hoofdstuk toegevoegd. Vlak voor de reis werd 's werelds grootste schip in het dok in Belfast getroffen door een brand die de scheepswand ernstig aantastte. Daardoor was het schip bovenmatig kwetsbaar toen het de ijsberg raakte die leidde tot de ondergang.

Door ANP - 4-1-2017, 13:30 (Update 4-1-2017, 13:30)

In het Britse blad The Independent schrijft de publicist Shen Moloney dat zijn dertigjarig onderzoek naar de tragedie met de Titanic heeft geleid tot de conclusie dat foto's van na de brand laten zien dat de scheepswand ernstig door het vuur is aangetast. Temperaturen daarbij liepen op tot 1000 graden Celsius, hetgeen de metalen wand van het 'praktisch onzinkbare' schip verzwakte.

Het personeel van de Titanic kreeg een spreekverbod over de brand. De rederij White Star Line had er baat bij dat er zo veel mogelijk passagiers meegingen. De Titanic vertrok op zijn eerste reis naar New York op 10 april 1912 met ruim 2200 opvarenden, van wie er 1500 verdronken toen de Titanic op 15 april zonk.