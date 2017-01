Charles Manson in ziekenhuis opgenomen

LOS ANGELES - De beruchte Amerikaanse massamoordenaar Charles Manson, die een levenslange gevangenisstraf uitzit in Californië, is ernstig ziek. Manson, die inmiddels 82 jaar oud is, is volgens de Los Angeles Times naar een ziekenhuis gebracht.

Door ANP - 4-1-2017, 6:32 (Update 4-1-2017, 6:32)

Manson verzamelde in de jaren zestig een groep mensen om zich heen onder de naam ,,Manson Family". De charismatische ex-gevangene gaf zijn -voornamelijk vrouwelijke- volgelingen opdracht om in totaal zeven mensen te vermoorden.

Ook Hollywood-actrice Sharon Tate, op dat moment hoogzwanger, werd vermoord met zestien messteken.

Manson werd oorspronkelijk ter dood veroordeeld, maar zijn straf werd omgezet in levenslang nadat het hooggerechtshof van Californië de doodstraf afschafte.

De autoriteiten in Californië willen geen commentaar geven op het bericht in verband met de privacy van Manson.