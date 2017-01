Turkije verlengt noodtoestand opnieuw

ANKARA - In Turkije is de noodtoestand opnieuw met drie maanden verlengd, tot 19 april. Het parlement in Ankara stemde dinsdagavond in met het voorstel van de regering. Vicepremier Numan Kurtulmus verdedigde tijdens een emotioneel debat de noodzaak ervan onder meer door te verwijzen naar de aanhoudende terreurdaden die het land treffen. Het bloedbad in de chique nachtclub in Istanbul tijdens de nieuwjaarsviering was de laatste in de rij.

Door ANP - 3-1-2017, 22:52 (Update 3-1-2017, 22:52)

President Recep Tayyip Erdogan riep afgelopen zomer kort na de mislukte staatsgreep van 15 juli de noodtoestand uit. In oktober werd die voor het eerst verlengd en nu opnieuw. De islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP en de kleine ultranationalistische MHP steunden de motie. De centrum-linkse CHP en de pro-Koerdische HDP waren fel tegen.