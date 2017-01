President Park slaat zitting hof over

SEOUL - De Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye was dinsdag de grote afwezige bij een zitting van het Constitutioneel Hof over haar politieke toekomst. Ook bij toekomstige zittingen komt de in opspraak geraakte leider volgens haar advocaat waarschijnlijk niet opdagen, meldt staatspersbureau Yonhap dinsdag.

Door ANP - 3-1-2017, 8:25 (Update 3-1-2017, 8:25)

Het Zuid-Koreaanse parlement besloot vorige maand een afzettingsprocedure te starten tegen Park. Het hof beslist nu of ze daadwerkelijk moet opstappen, maar de eerste zitting werd al na negen minuten afgesloten. Voorzitter Park Han-chul besloot daartoe omdat de president zelf niet aanwezig was.

Als de president zich ook niet laat zien bij de tweede zitting, gaat de zaak volgens de voorzitter zonder haar verder. Het hof heeft 180 dagen de tijd om te beslissen over het lot van Park. De volgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag.

Park is verwikkeld in een schandaal waarbij haar vertrouweling Choi Son-sil grote Koreaanse bedrijven zou hebben overgehaald tientallen miljoen dollars over te dragen aan stichtingen. Choi zou zich bovendien intensief met staatszaken hebben bemoeid.