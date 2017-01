Obama houdt 10 januari afscheidsspeech

WASHINGTON - President Barack Obama neemt op 10 januari met een grote toespraak alvast afscheid van het Amerikaanse volk. Hij doet dat in zijn oude woonplaats Chicago. Dat heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt. Officieel komt er pas op 20 januari een einde aan zijn ambtstermijn, wanneer zijn opvolger Donald Trump wordt beëdigd.

Door ANP - 2-1-2017, 21:46 (Update 2-1-2017, 21:46)

Obama liet weten dat hij nog maar net is begonnen met het schrijven van de redevoering, maar dat hij zeker zal terugblikken op de glorieuze momenten in de acht jaar van zijn presidentschap en wat er in die periode aan goeds is bereikt. Ook beloofde hij wat ideeën voor de toekomst.

,,Sinds 2009 hebben we voor heel wat uitdagingen gestaan, en we zijn er sterker uitgekomen. Dat komt omdat we nooit het geloof zijn kwijtgeraakt dat ons sinds onze grondvesting altijd heeft geleid - de overtuiging dat we, samen, dit land ten goede kunnen veranderen.''