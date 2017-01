'Zelfmoordaanslag op vredesmacht Somalië'

MOGADISHU - Een zelfmoordterrorist is maandag met een auto vol explosieven ingereden op een controlepost in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Volgens de politie ontplofte de autobom bij de belangrijkste basis van de Afrikaanse vredesmacht AMISOM in de stad.

Door ANP - 2-1-2017, 11:23 (Update 2-1-2017, 11:23)

Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen. Getuigen spraken over een enorme explosie in de buurt van het vliegveld. Ook zijn schoten gehoord.