Bagdad weer opgeschrikt door bloedige aanslag

ANP Bagdad weer opgeschrikt door bloedige aanslag

BAGDAD - Zeker tien mensen zijn maandag om het leven gekomen bij een aanslag in Bagdad. Ook raakten volgens de politie en medische bronnen ten minste 35 mensen gewond toen een autobom ontplofte op een druk plein in de Iraakse hoofdstad. De verantwoordelijkheid is vooralsnog niet opgeëist.

Door ANP - 2-1-2017, 10:00 (Update 2-1-2017, 10:00)

Bagdad werd zaterdag al opgeschrikt door drie aanslagen waarbij zeker 29 mensen om het leven kwamen. Terreurgroep Islamitische Staat pleegt regelmatig aanslagen op burgerdoelen in Irak, waar het is verwikkeld in een hevige strijd met regeringstroepen en hun bondgenoten.