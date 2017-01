Frankrijk: Rusland moet bestand respecteren

ANP Frankrijk: Rusland moet bestand respecteren

PARIJS - Frankrijk heeft Rusland maandag opgeroepen de fragiele wapenstilstand in Syrië te respecteren. ,,We veroordelen alles wat Rusland zou kunnen doen dat zou bijdragen aan een voortzetting van de strijd'', zei premier Bernard Cazeneuve in een interview.

Door ANP - 2-1-2017, 9:30 (Update 2-1-2017, 9:30)

Het door Rusland en Turkije tot stand gebrachte staakt-het-vuren is de afgelopen dagen herhaaldelijk geschonden. De strijdende partijen wezen daarbij met een beschuldigende vinger naar elkaar. Cazeneuve riep de Russen maandag op te stoppen met 'dodelijke' militaire operaties in Syrië.

Rebellen deden zaterdag ook al een beroep op Moskou. Ze dreigden het bestand nietig te verklaren als regeringstroepen niet ophouden met het schenden van het staakt-het-vuren. De opstandelingen hoopten dat de Russen de Syrische regeringstroepen in de hand konden houden.