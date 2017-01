VN-Veiligheidsraad: aanslag Istanbul barbaars

ISTANBUL - De VN-Veiligheidsraad heeft de aanslag op nachtclub Reina in het Turkse Istanbul sterk veroordeeld en spreekt van een ,,afschuwelijke en barbaarse daad". De VN-Veiligheidsraad zei verder dat ,,geen enkele terroristische of criminele daad te rechtvaardigen is, ongeacht de motivatie."

Door ANP - 2-1-2017, 6:31 (Update 2-1-2017, 6:31)

Bij de aanslag tijdens oud en nieuw kwamen tenminste 39 mensen om en raakten 65 mensen gewond, van wie 4 zwaargewond.

Vier van de 39 omgekomen slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De slachtoffers zijn 25 mannen en veertien vrouwen. Van de geïdentificeerden waren er elf Turks en 24 buitenlands.

De dader of daders zijn nog steeds op de vlucht. De aanslag is ook nog niet opgeëist.