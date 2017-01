Deense politie pakt dochter Choi Soon-sil op

SEOUL - De Deense politie heeft Chung Yoo-ra opgepakt. Zij is de dochter van Choi Soon-sil, een vriendin van de omstreden president Park Geun-hye van Zuid-Korea. Een Zuid-Koreaanse rechtbank vaardigde onlangs een arrestatiebevel uit voor Chung, onder meer omdat ze wordt verdacht van belemmering van de rechtsgang.

Door ANP - 2-1-2017, 2:08 (Update 2-1-2017, 2:08)

Het vermoeden bestond dat Chung in Duitsland zat, maar de Zuid-Koreaanse omroep JTBC meldde maandag dat Chung in Denemarken is gearresteerd.

Choi zit achter tralies. Ze speelt een hoofdrol in het schandaal rond president Park, die afzetting boven het hoofd hangt. Park kan vanwege haar presidentiële immuniteit niet vervolgd worden.

Aanklagers verdenken Choi er onder meer van bedrijven onder druk te hebben gezet om geld te doneren aan twee stichtingen die door haar werden gecontroleerd. Ook zou ze achter de schermen invloed hebben uitgeoefend op overheidsbeleid.