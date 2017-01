Veel doden en gewonden bij aanslag nachtclub

ANP Veel doden en gewonden bij aanslag nachtclub

ISTANBUL - Bij een vermoedelijk terroristische aanslag op een van de grootste en bekendste nachtclubs van de Turkse stad Istanbul zijn zondagochtend vroeg minstens 35 mensen gedood en minstens 40 mensen gewond geraakt. Het gaat om Club Reina aan de oever van de Bosporus.

Door ANP - 1-1-2017, 1:49 (Update 1-1-2017, 1:49)

Turkse media melden dat een man eerst op een politieagent heeft geschoten, voordat hij het pand binnenging en op willekeurige bezoekers begon te schieten. Waar de schutter is gebleven is nog niet duidelijk. De schutter was volgens getuigen verkleed als kerstman.

De politie kamt momenteel de nachtclub uit, onder meer op zoek naar explosieven.

De reden van de aanslag is onduidelijk.

De Turkse politie is met gepantserde auto's uitgerukt en ook zijn er veel ambulances ingezet.

De nachtclub ligt in de wijk Ortakoy. Er zouden op het moment van de aanslag tussen de 500 en 600 bezoekers aanwezig zijn geweest. Sommige bezoekers zijn de rivier ingesprongen om aan de aanslag te ontkomen. Zij zijn door de politie uit het water gered.

Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. De politie was al met man en macht op de been om aanslagen te voorkomen.