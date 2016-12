1,5 miljoen mensen Sydney luiden Nieuwjaar in

SYDNEY - Naar schatting 1,5 miljoen mensen hebben in de haven van Sydney het oude jaar uit- en het nieuwe jaar ingeluid. Dat gebeurde met maar liefst twee vuurwerkshows, een om 21.00 uur en een om middernacht. Daarvoor was gekozen zodat kinderen niet hoefden op te blijven of gewekt te worden. Voor een bedrag van 4,8 miljoen euro werd een kleine zeven ton vuurwerk de lucht in geschoten, meldden Australische media.

Door ANP - 31-12-2016, 16:36 (Update 31-12-2016, 16:36)

Tijdens de shows werd eer bewezen aan de de muzieklegendes Prince en David Bowie, die in 2016 overleden. Onder de klanken van 'A Space Oddity' werden met vuurwerk ruimteschepen en de planeet Saturnus uitgebeeld. Het vuurwerk van 21.00 uur verbeeldde onder meer 'Purple Rain' van Prince.

Rond het evenement waren extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Op de toegangswegen werden autobussen dwars geparkeerd, om aanslagen met vrachtwagens zoals in Nice en Berlijn te voorkomen.