Vliegtuigje stort in ravijn VS: vier doden

ANP Vliegtuigje stort in ravijn VS: vier doden

SEATTLE - Een ongeluk met een klein vliegtuig in het westen van de Verenigde Staten heeft alle vier de inzittenden het leven gekost. Het toestel stortte neer in een natuurgebied ten westen van Seattle. Reddingswerkers vonden het wrak vrijdag, nadat het een dag eerder van de radar was verdwenen, meldden Amerikaanse media.

Door ANP - 30-12-2016, 22:15 (Update 30-12-2016, 22:15)

De lichamen van de slachtoffers zijn in de verwrongen resten van het vliegtuigje gevonden. Het toestel lag in een dichtbegroeid ravijn. Een eerdere zoektocht, die op touw werd gezet nadat de marine had doorgegeven dat er waarschijnlijk iets mis was met een vliegtuigje, had niets opgeleverd.

Rond de tijd dat het toestel neerkwam, was het volgens de lokale zender Komo News noodweer in het gebied.