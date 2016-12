Bemiddelaar bevestigt deal over vertrek Kabila

KINSHASA - In Congo moeten voor het einde van 2017 verkiezingen worden gehouden. Huidig president Joseph Kabila zal daar niet aan meedoen en ook geen pogingen doen om met een grondwetswijziging een derde termijn voor zichzelf mogelijk te maken. Hij treedt na de stembusgang af.

Dat is de kern van een akkoord dat politici van regering en oppositie in het Afrikaanse land vrijdag hebben gesloten. Een bemiddelaar van de Rooms-Katholieke Kerk, die betrokken was bij de onderhandelingen, maakte het resultaat bekend. De hoofdlijnen werden vorige week al naar buiten gebracht door oppositieleiders, maar bleven toen onbevestigd.

Het mandaat van Kabila liep op 19 december af, maar hij bleef op zijn post. Volgens zijn regering maakten financiële en logistieke problemen in het straatarme, uitgestrekte en moeilijk begaanbare Congo het onmogelijk om presidentsverkiezingen te organiseren. Tegenstanders van de president reageerden woedend en kwamen tijdens demonstraties in botsing met ordetroepen. Zo'n veertig mensen kwamen om het leven.

Uitweg gevonden

Om erger te voorkomen moest een uitweg worden gezocht. Die lijkt nu te zijn gevonden.

Het land met ruim 80 miljoen inwoners bezit een enorme hoeveelheid aan grondstoffen, maar kent een groot tekort aan politieke stabiliteit. Met verkiezingen heeft de vroegere Belgische kolonie nog niet veel ervaring. Kabila volgde in 2001 zijn vermoorde vader op, die vier jaar daarvoor aan de macht was gekomen door dictator Mobutu Sese Seko af te zetten. Mobutu had het land geregeerd sinds 1965, vijf jaar na de onafhankelijkheid.

In 2006 en 2011 won Kabila presidentsverkiezingen, maar zijn tegenstanders betwistten de uitslag en beschuldigden hem van fraude.