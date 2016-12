Israël waarschuwt voor terreurdreiging India

JERUZALEM - De Israëlische antiterrorismedienst heeft vrijdag gewaarschuwd voor dreigende aanslagen op westerse en toeristische doelen in India. Vooral in het zuidwesten van het land zou een ,,acuut risico'' op terroristisch geweld zijn.

Door ANP - 30-12-2016, 18:56 (Update 30-12-2016, 18:56)

,,De nadruk moet vooral worden gelegd op evenementen in de komende dagen, zoals strand- en clubfeesten tijdens Nieuwjaar waar veel toeristen naartoe komen'', aldus de waarschuwing.

Andere landen waarschuwen hun burgers ook al langer om op te passen in India. ,,In heel India geldt een verhoogde terrorismedreiging'', meldt de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor veruit het grootste deel van het land geldt geen negatief reisadvies, maar wordt wel in het algemeen gewaarschuwd voor veiligheidsrisico's.