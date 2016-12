Jihadisten wijzen bestand af

ANP Jihadisten wijzen bestand af

BEIROET - Een groep jihadisten heeft vrijdag het jongste bestand in Syrië afgewezen. De groep noemt zich Jabhat Fatah al-Sham en was eerder berucht onder de naam al-Nusra Front. Het bestand dat is afgekondigd op initiatief van Rusland en Turkije is volgens deze jihadisten ,,slechts een bestendiging van het criminele regime'' van president Bashar al-Assad. Het hoofddoel blijft dat het regime militair ten val wordt gebracht, aldus een woordvoerder van de groep die eerder tot het netwerk van al-Qaeda behoorde.

Door ANP - 30-12-2016, 18:50 (Update 30-12-2016, 18:50)

Deze soennitische extremisten zijn in verscheidene delen van Syrië actief. Het aantal strijders is niet duidelijk, maar de groep van mogelijk 7000 man behoort tot de best uitgeruste jihadisten in het land. De steunpilaren voor de strijdgroep zouden oliehandel, geld uit de Golf, met name Qatar, en losgeld uit ontvoeringen zijn.